Ue, Conte: "Vorrei una donna come presidente della Commissione"

Il presidente del Consiglio ha poi negato che vi sia stato un asse "precostituito" con i Paesi di Visegrad per bloccare l'approvazione del pacchetto di nomine che era stato presentato da alcuni Stati: "L'Italia ha fatto asse con altri dieci Paesi con cui abbiamo sensibilità diverse".



Conte ha ricordato che gli Stati membri a esprimere voto contrario sono stati undici, quindi non solo l'Italia e i Paesi dell'Est, e ha ribadito la motivazione della sua posizione: "La necessità di arrivare a una decisione più collettiva e condivisa, che non parta solo da un gruppo di nazioni e non risponda solo alla logica dell'affiliazione ai grandi partiti europei".



Per quanto riguarda i conti pubblici, il numero uno di Palazzo Chigi ha rivendicato il fatto che, dopo "l'aggiornamento" di bilancio realizzato in Consiglio dei ministri, ora il governo potrà "inviare un documento ufficiale all'Ue mettendo sul piatto sette miliardi di euro" in più che consentono di essere "perfettamente in linea con il famoso aggiustamento di bilancio che avevamo anticipato", che prevedeva il rapporto deficit/Pil al 2,04% nel 2019.



Salvini: "Nomine Ue? No a spartizione tra Francia e Germania" - "L'importante è che il futuro dell'Europa non venga deciso a tavolino solo tra Berlino e Parigi". Così Matteo Salvini sulle nomine Ue, spiegando che "anche stamani ci siamo alzati con ipotesi di spartizione: Commissione ai tedeschi e Banca Centrale ai francesi". "In Europa ci sono 28 Stati - ha aggiunto il vicepremier -: una soluzione che accontenti solo francesi e tedeschi non avrà l'appoggio italiano".



Berlusconi: "All'Italia spetta un ministero europeo di peso" - "L'Italia è uno dei cinque Paesi fondatori dell'Ue e quindi ci spetta un rappresentante di peso nella commissione". Lo ha affermato Silvio Berlusconi al termine della riunione del gruppo del Ppe a Strasburgo. "Oggi purtroppo l'Italia è isolata - ha precisato -, il nostro governo non gode della stima degli altri governi e quindi cercheremo dall'interno del Partito popolare europeo di avere il sostegno del partito popolare europeo per l'assegnazione di un ministero europeo che conti".