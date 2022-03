Ucraina, Di Maio: "I primi obiettivi sono tregua ed evacuazione dei civili"

I primi obiettivi sul tavolo dei negoziati sulla guerra russo-ucraina devono essere la tregua e l'evacuazione dei civili.

E' quanto afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sottolineando che la diplomazia "non ha i tempi delle bombe. Chi si aspetta una soluzione a breve non ha capito la gravità della guerra, ci vuole tempo. Prima dobbiamo riuscire a quel tavolo a ottenere un cessate il fuoco per evacuare i civili. Non si risolve la guerra con una guerra più grande".