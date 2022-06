Ucraina, Conte: dopo tre invii di armi ora è il momento del dialogo

Sulla guerra in Ucraina "l'Italia deve concentrare tutti gli sforzi per una soluzione politica.

Abbiamo contribuito con tre forniture di armi, ora ci sembra che il nostro apporto sia più prezioso sul piano diplomatico". Lo afferma il presidente M5s, Giuseppe Conte. "Dobbiamo concentrare tutti gli sforzi per un negoziato in modo da costringere tutti, non solo le parti in conflitto, a sedersi intorno a un tavolo fino a quando non sarà firmato un accordo onorevole che preveda la cessazione dell'ostilità, il ritiro delle truppe russe, una dignitosa soluzione politica", aggiunge Conte.