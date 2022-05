Ucraina, Berlusconi: posizione chiara su aggressione ma non guerrafondaia

Sull'Ucraina "abbiamo preso una posizione chiara e inequivocabile, con i nostri alleati occidentali, di fronte all'aggressione messa in atto contro un Paese libero e sovrano.

Una posizione che non è certo guerrafondaia ed è anzi consapevole della necessità di addivenire al più presto ad un accordo che sia la base di un nuovo ordine europeo. Ma di questo non possiamo chiedere agli ucraini di essere loro a pagare il prezzo". Lo scrive il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella lettera inviata a quadri e simpatizzanti azzurri in vista della manifestazione di Napoli del 21 maggio.