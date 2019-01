Trivelle, Emiliano: "Il governo poteva fermarle in autotutela"

Il governatore della Puglia Emiliano, che impugnerà le autorizzazioni sulle trivelle, va all'attacco dei ministri Di Maio e Costa: "Hanno affermato che, una volta intervenuta la Valutazione d'impatto ambientale favorevole, l'autorizzazione sarebbe un atto dovuto e il dirigente, a meno di non compiere un reato, non avrebbe potuto negarla. Ma hanno omesso che, in sede di autotutela, l'amministrazione statale avrebbe potuto disporre il riesame della Via".