Tria: "Valutazioni sul peso pensioni-reddito, con la Ue dialogo sempre più costruttivo"

"Le due misure principali, quota 100 e reddito, per ora hanno disegni non definiti". Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel corso di una comunicazione in commissione Bilancio alla Camera. Per quanto riguarda l'Europa, Tria ricorda poi che "c'è un'interlocuzione con la Commissione Ue , un dialogo che diventa sempre più costruttivo con la finalità di riuscire ad evitare che l' Italia entri in procedura di infrazione".

"Qualora dall'esame delle misure su pensioni e reddito emergesse che possano servire risorse inferiori da quelle stanziate, "la successiva decisione sarà come usare maggiori risorse e se andranno o no alla riduzione del deficit previsto" per ottenere "risultati condivisi per evitare procedura", spiega Tria.



"Possibili misure aggiuntive per il calo del debito" - "Abbiamo già apportato alcune modifiche tra cui aumentare le previsioni da possibili dismissioni di asset al fine di dare - dichiara il ministro dell'Economia - una specie di garanzia di discesa del debito. Forse in quell'ambito è possibile fare qualcosa e si tratta di vedere qualche altra misura aggiuntiva".