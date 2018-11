Tria: "L'Ue è incapace di contrastare il rallentamento economico"

Il problema della crescita non è della manovra italiana ma "è europeo, e andrebbe affrontato insieme e non in modo separato e conflittuale". A sostenerlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale però "l'Europa non ci sembra consapevole della situazione e sembra incapace di adottare politiche di contrasto al rallentamento economico". E su questi temi "la nostra manovra offre una risposta diversa dal passato, ma non meno solida".