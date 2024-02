"Governo apre confronto con Regioni e agricoltori"

La Pietra ha poi annunciato novità sul dossier da parte dell'esecutivo. "Nelle prossime settimane il governo aprirà un confronto con le Regioni e le organizzazioni agricole per individuare le filiere cui destinare i primi interventi di sostegno", ha detto il sottosegretario ricordando che il governo ha già stanziato, con la legge di Bilancio, 300 milioni di euro per il prossimo triennio per fare fronte alle emergenze in agricoltura.