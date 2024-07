Toti, Tajani: in questa situazione condizionato il voto in Liguria

"Mettere Toti nella condizione di scegliere tra le dimissioni e l'uscita dagli arresti domiciliari rappresenta un tentativo di condizionare il voto dei liguri". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando le dimissioni del governatore ligure Giovanni Toti in un'intervista alla Stampa. "E se Toti al processo sarà assolto? Cosa accadrebbe? Dinanzi all'idea che un arrestato è automaticamente colpevole, noi ribadiamo il nostro essere garantisti. Invece in questo caso si è deciso di sbattere il mostro in prima pagina", afferma Tajani.