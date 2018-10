Toti: "Decreto Genova è fallace e molto rischioso"

"Sulla nomina del commissario per la ricostruzione del ponte di Genova non vogliamo raccogliere alcuna responsabilità, ritenendo non le persone indicate ma l'impianto del decreto piuttosto fallace e molto rischioso". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Con Conte - ha aggiunto - c'è un dialogo costruttivo perché il premier, che non è in una situazione facile, stretto tra due partiti importanti di governo, è una persona seria".