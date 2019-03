Toti: "Assurdo fermare la Tav, un'acrobazia dire che è inutile"

Fermare la Tav sarebbe "un'assurdità": ne è convinto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, secondo il quale "dire che è inutile mi sembra un'operazione un po' acrobatica". E spiega che "siamo ad alcune ore dall'apertura di bandi importanti, certamente i collegamenti tra Francia e Italia non sono tra i più moderni ed efficaci". E nella congiuntura economica attuale, "se riusciamo a far partire qualche cantiere non sarebbe male".