Torino, il sindaco Appendino revoca le deleghe al vice Montanari

Il sindaco di Torino, Chiara Appendino , ha sollevato Guido Montanari dal suo ruolo di vicesindaco e gli ha revocato le deleghe che aveva in capo. Lo rende noto, sui social, la stessa prima cittadina. "La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell'Auto che non hanno visto smentita - spiega Appendino -. Una scelta non facile dal punto di vista umano, ma che ho ritenuto necessaria nell'interesse della città e della sua immagine".

"Al prof. Guido Montanari va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi tre anni", aggiunge la Appendino. Il sindaco ha poi dato appuntamento alla Giunta nel pomeriggio dove spiegherà le proprie decisioni.



L'abbandono del Salone, dopo cinque edizioni, aveva spinto la Appendino a dirsi "furiosa". "Ho sempre ritenuto che il Salone dell'Auto sia una ricchezza della città e che si possa fare al Parco del Valentino con una mediazione tra esigenze degli organizzatori e fruizione del Parco. Questa mia posizione è stata travisata per giustificare evidentemente scelte già assunte. Comprendo lo sconcerto e il disappunto della Sindaca e mi scuso per aver dato pretesto a polemiche strumentali", ha dichiarato la prima cittadina.