Tesi di laurea copiata, Azzolina smentisce e attacca Salvini

"Ho sentito tantissime sciocchezze in queste ore. D'altra parte non mi stupisce che Salvini non sappia distinguere una tesi di laurea da una relazione di fine tirocinio Ssis (Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario). Non ha mai studiato in vita sua e sarebbe strano se le distinguesse". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, rispondendo alla richiesta di dimissioni del leader della Lega.

"L'unica cosa che mi dispiace è parlare qui dal viaggio della memoria ad Auschwitz. D'altra parte l'anno scorso il ministro leghista Bussetti non si è presentato, e a maggior ragione era importante che io fossi qui oggi" ha concluso.

Il caso - Tutto nasce dall'articolo de La Repubblica in cui si sostiene che Azzolina abbia attinto informazioni per la sua tesi da numerosi manuali senza citarli, neanche nella bibliografia. In particolare si dà conto di almeno quattro estratti, di cui si sottolinea la coincidenza con gli originali. La tesi contestata, 41 pagine intitolate "Un caso di ritardo lieve associato a disturbi depressivi", è stata realizzata in conclusione degli studi presso la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario della Toscana.

L'attacco della Lega - L'alzata di scudi contro il neoministro parte dal senatore leghista, Alberto Bagnai. "Ora facciamo come la Germania, dove zu Guttenberg, nel 2011, si dimise", scrive su Twitter. E, rivolgendosi ai 5s, continua: "Avete vilipeso il vostro Paese dipingendolo come un focolaio di corruzione? Ora seguite i vostri modelli". A fargli eco è la deputata, sempre della Lega, Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera. "Chiederemo al ministro Azzolina di venire subito in Aula a riferire e di rassegnare immediate dimissioni, come già in passato hanno fatto i suoi omologhi in altri Paesi, perché gli italiani e il mondo della scuola meritano rispetto e verità". Quindi l'intervento di Salvini: "Un ministro cosi' non ha diritto di dare (e fare) lezioni".

Un precedente - Il caso Azzolina richiama alla mente quello di Marianna Madia. Nel 2017, quando era ministro per la Pubblica Amministrazione, fu accusata di aver copiato la tesi di dottorato. Per questo l'allora deputato M5s Danilo Toninelli ne chiese le dimissioni. Successivamente una commissione di saggi, incaricata dalla scuola IMT Alti Studi di Lucca, verificò e validò il grado di originalità della tesi chiudendo definitivamente il caso.