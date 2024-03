Terzo mandato, Lega presenta emendamento: governo si rimette ad Aula

La Lega ripresenta in Aula al Senato l'emendamento al dl Elezioni, già bocciato in commissione, sul terzo mandato.

Il testo propone di modificare le norme che regolano l'ineleggibilità, consentendo tre mandati consecutivi per i presidenti di Regioni "con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione". Il governo, secondo quanto si apprende, si rimetterà all'Aula in Senato. L'esecutivo tenne la stesse linea in commissione qualche settimana fa.