Terrorismo, Piantedosi: "L'attenzione deve restare alta"

Piantedosi: "Caivano laboratorio da proiettare in altri contesti"

Caivano è molto importante per noi ma il nostro impegno non finisce solo lì, ci sono tante Caivano e vogliamo fare di Caivano un laboratorio da proiettare in altri contesti" ha detto ancora il ministro dell'Interno. Piantedosi ha ringraziato il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri": "Lui partecipò, e lo ringrazio, a un importante appuntamento qualche settimana fa. Si rese conto, me lo disse personalmente, che ci occupiamo di tante piccole grandi cose. Contesti come quello devono partire da una ricostituzione delle piccole cose per poi proiettarle verso il grande".