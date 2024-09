Telefonata Meloni-Scholz: al centro Ucraina e migranti

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "I due capi di governo hanno discusso delle principali questioni bilaterali e internazionali, a partire dall'Ucraina" e "in ambito europeo si sono soffermati in particolare sulle questioni migratorie", ha reso noto Palazzo Chigi tramite una nota. Durante il colloquio, "Scholz - si legge - ha illustrato le ragioni alla base della recente decisione tedesca di reintrodurre i controlli di frontiera con gli Stati membri confinanti e le ulteriori iniziative introdotte dalla Germania per contrastare gli arrivi irregolari. È stato concordato di mantenere uno stretto raccordo sul tema anche in vista dei prossimi Consigli europei".