Tav, Toninelli: "Troveremo un accordo con la Francia per lo stop"

"Due miliardi di risarcimento? Non esiste" - Il ministro delle Infrastrutture, inoltre, contesta la tesi del commissario per la Tav Paolo Foiella secondo cui il blocco dell'opera costerebbe all'Italia oltre due miliardi di risarcimento danni: "Tutto sbagliato", "dalle prime avvisaglie direi che non è assolutamente una cifra che sta in piedi" ha detto a Bruno Vespa in occasione della presentazione del nuovo libro del giornalista "Rivoluzione". "Io sto aspettando le risposte dei tecnici, ma sulla Tav si dovevano fare soltanto gallerie esplorative per la ricerca geognostica in modo da valutare i materiali necessari all'opera. Invece hanno fatto un buco grande quanto il tunnel. In ogni caso la geognostica è costata all'Italia soltanto 617 milioni. Il rimborso di due miliardi? Lo vedremo" ha aggiunto il ministro.

Conte: "Decisione? Siamo in dirittura d'arrivo" - "Studieremo con cura il dossier, stiamo ultimando l'analisi costi-benefici, siamo in dirittura d'arrivo. Nel contratto è scritto che queste forze politiche e quindi il governo si impegnano a rivedere quest'opera e il contratto, stiamo cercando di curare tutti i dettagli e anche lì ci sarà una sintesi e la decisione, come fatto per altre opere": è questo il pensiero del premier Giuseppe Conte , in un punto stampa a New Delhi in India.



Fiom: "Opera inutile, noi sempre contrari" - Edi Lazzi, neosegretario generale della Fiom di Torino, ha espresso parere negativo sulla Tav: "Siamo sempre stati contrari alla Tav, e lo saremo sempre, perché non è utile alla collettività. Lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo oggi". . "Non c'è bisogno della Tav per il traffico merci nè per i passeggeri. Non serve a nulla. Basta grandi opere che sfasciano il territorio e non servono alla maggioranza delle persone. Bisogna avere un'idea di sviluppo che permetta di avere risorse per fare investimenti per il territorio, per la mobilità urbana e regionale" ha aggiunto.