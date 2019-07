Tav, tensione Lega-M5s: per opposizioni "è crisi di governo"

Per le opposizioni le tensioni all'interno della maggioranza sulla Tav sono il simbolo di una crisi di governo ormai in atto. Per il responsabile Infrastrutture del Pd, Roberto Morassut, "ormai il governo non c'è più. Cade sullo sviluppo del Paese". Per la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, "la Lega che irride i 5 Stelle e li esorta ad aprire la crisi di governo sulla Tav" rappresenta "l'ultimo atto di un pessimo spettacolo".