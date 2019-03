Tav, Tajani (FI) a Tgcom24: "Questo governo non ha avuto il coraggio di fare una scelta, via al referendum"

"Il governo ha deciso di non decidere, è mancato il coraggio a tutti di fare una scelta. E non decidere significa isolare l'Italia, perdere centinaia di milioni di euro e lavoro". Commenta così a Tgcom24 il presidente del Parlamento europeo e numero due di Forza Italia Antonio Tajani la notizia del rinvio dei bandi per la Tav. "Raccoglieremo le firme per il referendum: la Tav è un'infrastruttura necessaria, serve a creare lavoro", ha aggiunto.