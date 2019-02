Tav, Tajani: analisi costi-benefici è uno studio farlocco

L'analisti costi-benefici della Tav è uno "studio che io definisco farlocco", in quanto "ha una visione molto limitata". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "E' come se la Torino-Lione non fosse parte di una grande strategia, di un disegno per sviluppare trasporti e quindi anche la crescita in Europa, ma fosse una linea ferroviaria locale. Manca veramente una visione complessiva", ha quindi aggiunto Tajani.