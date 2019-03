Tav, soluzione governo divide M5s di Torino: "Non ci tranquillizza"

Il M5s che amministra Torino si divide sulla Tav. "La formula del premier Conte è una via per arrivare a ciò che chiedevamo: lo stop ai bandi", sostiene la capogruppo Valentina Sganga, che ammette: "Avremmo preferito le manifestazioni d'interesse non fossero pubblicate". "Lunedì partirà una procedura che potrebbe essere successivamente interrotta. Ma anche no. E questo non mi tranquillizza", dichiara Francesca Frediani, consigliera M5s Piemonte.