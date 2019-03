Tav, Salvini: "Senza intesa ipotesi voto Parlamento o referendum"

"L'Italia ha bisogno di un governo che faccia ancora riforme e assicuri lavoro. Quindi sulla Tav non ci sarà nessuna crisi". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini aggiungendo di essere "disponibile a tutto. Se non si trova l'intesa nell'esecutivo, si può pronunciare il Parlamento o possono decidere gli italiani con un referendum consultivo. Sia come sia, basta litigare. C'è troppo lavoro da fare".