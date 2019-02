"Sulla Tav - recita infatti una nota di Palazzo Chigi - ho preso un impegno a nome del governo: di procedere alla decisione finale non sulla base di sensibilità personali o di una singola forza politica. Il contratto di governo prevede una 'revisione' del progetto. Abbiamo interpretato questa clausola quale necessità di procedere all'analisi costi-benefici".



Parole che fanno intendere come Conte propenda per una bocciatura dell'opera, malgrado Salvini fino all'ultimo stia tentando di trovare una via d'uscita, ricordando che, a parità di costi, conviene completare l'infrastruttura piuttosto che abbandonarla. "Nessuno stop. Un conto sono le parole, un conto sono i fatti. L'intesa si trova sempre", afferma il vicepremier leghista. "Vorrei ricordare - prosegue Salvini - che la Tav toglie da quella zona un milione di tir. Bisogna rilanciare su tutto, con un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche, sulla manutenzione degli ospedali e delle scuole". "Fin qui abbiamo mostrato tutti di agire con concretezza. E in assoluta sintonia sulle scelte. Abbiamo un Contratto di governo e andiamo avanti con quello" ha aggiunto. Più duro il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Per il Nord il no è alla Tav è inaccettabile".



Il pensiero leghista resta quindi in aperto contrasto con quello del premier e del vicepremier, Luigi Di Maio. "Finché ci sarà il Movimento al Governo - ribadisce il leader pentastellato da Ortona, in Abruzzo, a margine di un evento elettorale,- la Tav non si farà". E ancora: "Ridimensionata? Il tema non è il ridimensionamento dell'opera: se diciamo queste cose, parliamo di una supercazzola". Poi un avvertimento: "Per me valgono le priorità. In questo governo ce lo siamo detti chiaramente dall'inizio: ci sono cose su cui siamo d'accordo e altre no. Lavoriamo su quelle su cui siamo d'accordo, altrimenti devo concludere che si spinge su cose su cui non siamo d'accordo per creare tensioni nel governo?".