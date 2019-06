Tav, premier Conte: intesa con la Francia o così com'è non la farei

"Ho detto che la Tav oggi così com'è non la farei. Non la trovo conveniente ma mi ritrovo in fase di attuazione del percorso e o trovo un'intesa con la Francia e la Commissione europea o il percorso è bello e segnato". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi.