Tav, Palazzo Chigi: governo non può sottrarsi a impegni assunti

"Il governo, in ragione degli accordi bilaterali con la Francia e ratificati dal Parlamento italiano, non è in condizione di sottrarsi, con determinazione autonoma e unilaterale, agli impegni già assunti". E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi alla vigilia del voto delle mozioni sulla Tav in Senato. "Ovviamente il Parlamento potrà valutare diversamente" per "impedire, in maniera unilaterale, la realizzazione dell'opera".