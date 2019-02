Tav, mozione M5s-Lega: l'opera va ridiscussa

La Tav va ridiscussa. E' quanto prevede la mozione di maggioranza a firma M5s-Lega che sarà presentata giovedì alla Camera. Il governatore del Piemonte sostenitore della tratta Torino-Lione commenta critico: "Questo vuol dire una sola cosa: se la maggioranza approverà questa mozione, sarà come mettere una pietra tombale sulla Tav". E attacca: "La Lega svela il suo vero volto non a caso dopo il salvataggio del ministro dell'Interno da parte del M5s".

La mozione del M5S e della Lega, firmata dai capigruppo Francesco D'Uva e Riccardo Molinari, impegna il governo "a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo Italia-Francia", si legge nel testo.



Molinari: "Linea della Lega non cambia" - "Le opposizioni gridano al lupo al lupo, ma in realtà la posizione della Lega resta sempre la stessa: richiamiamo il contratto di governo che ci impegna a valutare come realizzare quest'opera nel rispetto degli accordi internazionali". Lo ha detto Riccardo Molinari, negando che la mozione di maggioranza sulla Tav, che impegna il governo a "ridiscutere integralmente l'opera nell'accordo tra Italia e Francia", sia uno stop alla Torino-Lione. La Lega, assicura, resta per il Sì.