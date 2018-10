Tav, Matteo Salvini: "Noi siamo sempre favorevoli ma valutiamo quanto costa e quanto vale"

A margine dell'assemblea di Confitarma, la Confederazione italiana armatori, Salvini ha spiegato, come già fatto in altre occasioni, di "essere contento di governare con i Cinquestelle" ma ha anche sottolineato che "se governassi da solo potrei fare tante cose più velocemente".



Nonostante i continui richiami da parte dell'Unione europea, il ministro dell'Interno si è detto ancora una volta convinto della manovra finanziaria, sottolineando che "non ci sarà nessuna tassa sui conti correnti, sui risparmi degli italiani. Nessuna patrimoniali. Quella la lasciamo a Monti e Amato". Nello specifico del condono, Salvini si è poi limitato a tuonare un "non lo so e non lo ho inserito io".



Sull'ipotesi di asse tra Forza Italia-M5s e Lega per un condono edilizio a Ischia, il vicepremier ha infine spiegato: "Il principio che vale per Ischia, per le Marche e per chiunque altro è che le prime case possono essere sanate e sostenute. La mia preoccupazione è che per Ischia si sani la qualunque. Io ho un interesse a portare a case il dl Genova e non vorrei che ci fossero altri motivi che lo tengono in ostaggio".