Tav, mozione M5s-Lega: l'opera va ridiscussa | Sergio Chiamparino: mettono una pietra tombale

"Alla luce delle dichiarazioni di ieri del rappresentante dell'Ue che chiedeva di fare in fretta nell'avvio dei bandi, questo vuol dire una sola cosa: se la maggioranza approverà questa mozione, sarà come mettere una pietra tombale sulla Torino-Lione - rincara il governatore piemontese -. Se dovesse avvenire, interpellerò subito il Consiglio regionale perché attivi la procedura della consultazione popolare, in modo che i piemontesi possano dire forte e chiaro cosa pensano della Tav e del loro futuro".



Si temporeggia in attesa della decisione del governo - La mozione del M5S e della Lega, firmata dai capigruppo Francesco D'Uva e Riccardo Molinari, impegna il governo "a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo Italia-Francia". Il documento ricalca quanto scritto nel contratto di governo citando l'analisi costi-benefici voluta dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Le forze della maggioranza così temporeggiano in attesa della decisione dell'esecutivo.



Molinari: "Linea della Lega non cambia" - "Le opposizioni gridano al lupo al lupo, ma in realtà la posizione della Lega resta sempre la stessa: richiamiamo il contratto di governo che ci impegna a valutare come realizzare quest'opera nel rispetto degli accordi internazionali". Lo spiega Riccardo Molinari, negando che la mozione di maggioranza sulla Tav, che impegna il governo a "ridiscutere integralmente l'opera nell'accordo tra Italia e Francia", sia uno stop alla Torino-Lione. La Lega, assicura, resta per il "Sì".



Renzi: "Voto di scambio Di Maio-Salvini" - "Di Maio salva Salvini dal processo e la Lega in cambio rinuncia a fare la Tav. Tecnicamente è voto di scambio, politicamente uno schiaffo al Nord produttivo, economicamente l'ennesimo cantiere bloccato: hanno preso tre piccioni con una fava. Salvini si salva, l'Italia si ferma". Lo scrive su Twitter l'ex premier Matteo Renzi, commentando la mozione parlamentare di M5s e Lega sulla Tav.



Sozzani (Forza Italia): "Destabilizzano l'Italia" - "Il cinismo e la leggerezza con cui l'esecutivo affronta questioni cruciali per il Paese lasciano di stucco. La mozione gialloverde che impegna l'esecutivo a ridiscutere la Tav non aggiunge nulla di nuovo al contratto di governo, ma mi chiedo che senso abbiano i proclami e le dichiarazioni di una parte dell'esecutivo quando poi, nei fatti, c'è uno zoccolo duro di mentecatti, nel senso più letterale del termine, che tenta di imporre la propria volontà a dispetto delle ragioni del bene comune". E' il duro attacco di Diego Sozzani, capogruppo di Forza Italia in commissioneTrasporti alla Camera, che aggiunge: "Non è possibile che, nonostante gli avvertimenti e le prese di posizione della comunità internazionale, i grillini continuino imperterriti in questa sistematica e incomprensibile azione di destabilizzazione del sistema che, di questo passo, trasformerà il Paese in un simulacro di democrazia".