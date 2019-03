Tav, la Francia: "Versati 400 milioni di euro, pronti altri 55"

Per la realizzazione della Tav, la Francia ha versato dall'inizio dei lavori circa 400 milioni di euro. Fonti di Parigi riferiscono che "per il 2019 sono disponibili 55 milioni di euro per la parte francese, in attesa di eventuali aggiunte che sarebbero necessarie in funzione del lancio effettivo dei bandi". Il governo transalpino ha ribadito inoltre il proprio impegno ad attuare il trattato bilaterale con l'Italia sulla linea Torino-Lione.