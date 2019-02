"Le opere vanno fatte ma bisogna scegliere. Non si può prendere e spendere e spandere così". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sull'Alta velocità Torino-Lione. "Ci confronteremo con le altre forze di governo ma secondo me la Tav è un'opera che non ha un senso", ha aggiunto il Guardasigilli.