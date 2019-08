Tav, governo diviso in Senato: bocciata la mozione pentastellata | Un'ora di vertice tra Salvini e Conte

"La pacatezza ostentata non cambia il senso alle parole che ha usato: tradimento. Il Movimento vi ha tradito, ha tradito la Val di Susa, i No Tav e sopratutto Alberto Perino. Tradire significa qualcosa come passare dalla parte dell'avversario. La sua è una pacatezza ipocrita che fa l'occhiolino a chi si è dimenticato cosa significhi quella parola. Non avere la forza numerica per bloccare l'inutile piramide non significa essersi schierati dalla parte di chi la sostiene". Lo scrive su Fb Beppe Grillo replicando al leader No Tav.