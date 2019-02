Tav, Di Maio: tiro dritto sul no, convinto analisi sia negativa

"Salvini tira dritto sul sì alla Tav? A tirare dritto sono io, perché qui c'è una cosa che qualcuno vuole fare e che il M5s non vuole fare. Non cambiamo idea". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, ribadendo ancora una volta il no del M5s all'opera. "Siamo convinti, come trapelato anche dal Mit, che l'analisi costi-benefici sia negativa. In questo Paese in passato si sono spesi soldi per fare opere ma anche fatte opere per spendere soldi", ha aggiunto.