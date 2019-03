Tav, Di Maio: questione si sta risolvendo, andiamo avanti

"Sulla Tav la situazione si sta risolvendo positivamente. Quindi ora parliamo di altro e andiamo avanti con tutto ciò di cui il Paese ha bisogno". Lo ha scritto su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Le 'teste dure' o frasi come 'vediamo chi va fino in fondo' non mi appartengono, sono folklore che non fa bene all'Italia. Siamo stati eletti per servire gli italiani ed è quello che faremo con responsabilità", ha aggiunto.