Tav, Di Maio condivide il post di Grillo: "M5s non ha tradito"

Nessun commento ufficiale da parte del vicepremier Luigi Di Maio dopo la bocciatura del Senato alla mozione no Tav del M5s. Il ministro del Lavoro ha però condiviso su Facebook un post di Beppe Grillo in cui il fondatore del Movimento replica al leader No Tav, Alberto Perino. "Non avere la forza numerica per bloccare l'inutile piramide non significa tradire", ha scritto Grillo nel post rilanciato da Di Maio.