Con la Lega è muro contro muro. "Nessuno di noi firmerà per stoppare la Tav", ha ribadito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Paolo Del Debbio a "Dritto e rovescio" su Rete4. "L'Italia ha bisogno di più infrastrutture: dobbiamo andare avanti, con i 'no' non si va da nessuna parte", ha aggiunto. Quanto al braccio di ferro con i Cinquestelle e con Luigi Di Maio, Salvini è stato chiaro: "Vado fino in fondo, vediamo chi ha la testa più dura".



Si evoca la crisi di governo - Sulla questione nel governo la tensione resta alta e da entrambe le parti si evoca la crisi. "Non sono disposto, per carattere e per rispetto politico degli alleati, a spostarmi di qua e di là, voglio continuare a fare il ministro, non ho altre ambizioni e conto di continuare a farlo con questa formazione. A meno che i no diventino troppi", ha spiegato Salvini. Se i 5S con il 'no' alla Tav vanno fino in fondo, "ci vado anche io". Per il capogruppo del Movimento al Senato, Stefano Patuanelli, "se c'è la Tav non c'è un governo e se c'è un governo è perché non c'è la Tav".



Toninelli: "Avanzamento dei lavori a zero" - Intanto, nell'assemblea dei gruppi dei Cinquestelle, è intervenuto anche il ministro Toninelli. "Lo stato di avanzamento dei lavori definitivi è zero - ha spiegato -. La Francia non ha alcuna intenzione di finanziare la sua tratta prima del 2038. Cade quindi la motivazione per finanziare il tunnel di base. Siamo noi col nostro sforzo ad aver finora garantito a Telt che partano i bandi".