Tav, dal vertice di governo nessuna decisione: ok a un bilaterale con la Francia

Non sarebbe stata assunta alcuna decisione sui bandi per la Tav, nel vertice di questa notte a Palazzo Chigi. E' quanto affermano fonti di maggioranza al termine del vertice di governo durato questa notte oltre cinque ore. Sarebbero ancora in corso, spiegano le stesse fonti, valutazioni giuridiche. Si sarebbe invece deciso di chiedere un bilaterale con la Francia per verificare i criteri di finanziamento della Tav.

Le risposte definitive sulla grande opera, dunque, sono ancora rinviate. Il premier Conte aveva promesso poche ore prima una decisione entro venerdì.



Non sono quindi bastate cinque ore di vertice a Palazzo Chigi per trovare una mediazione tra M5s e Lega. A Palazzo Chigi con Conte, i vice Salvini e Di Maio, e il ministro Danilo Toninelli. La Lega vuole un Sì senza più rinvii, anche a costo di chiamare i cittadini piemontesi a pronunciarsi con un referendum o di far decidere a un voto del Parlamento. Il M5s ha reso quella per il No la battaglia della vita politica. Fughe in avanti, avvertono dall'una e dall'altra parte, rischiano di far cadere il governo.