Tav, Conte: "Proficuo l'incontro con Macron, condiviso metodo"

Il bilaterale tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron "è stato proficuo". Lo ha riferito il presidente del Consiglio, sottolineando di aver parlato "anche di Tav, in merito alla quale abbiamo condiviso un metodo". I due leader hanno discusso inoltre dei latitanti italiani presenti in Francia e della volontà del numero uno dell'Eliseo di "non essere coinvolto nelle divisioni politiche interne al governo italiano".