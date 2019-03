Tav, Conte: "Decideremo venerdì, da mercoledì trattative a oltranza"

Entro venerdì potrebbe arrivare la decisione finale sulla Tav . Lo sostiene il premier Giuseppe Conte, sottolineando, al termine del vertice a Palazzo Chigi sull'Alta Velocità, che il governo è "in dirittura d'arrivo, nel percorso finale, quello politico. Abbiamo iniziato l'analisi costi benefici". Conte ha quindi rassicurato sulla tenuta dell'esecutivo: "Siccome prenderemo la scelta migliore per i cittadini, ovviamente il governo non rischia".

Sono queste le conclusioni del vertice convocato sul nodo Tav a Palazzo Chigi, dove il premier si è confrontato con i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e con il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. "Rispetto le posizioni di Lega e M5s - aggiunge il presidente del Consiglio -, ma sarò garante che queste posizioni pregiudiziali non pesino sul tavolo. Mi batterò perché non sia trascurato alcun aspetto per una decisione corretta".



L'esame preliminare dell'analisi costi e benefici ha quindi avuto inizio con una prima riunione politica. Da mercoledì sera, annuncia Conte, "proseguiremo ad oltranza con i tecnici", in vista di una decisione entro venerdì.