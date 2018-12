Tav, commissario Foietta: "Peccato che il governo non ascolti"

"Onorerò fino in fondo il privilegio di essere commissario di governo. Lo devo all'istituzione e non certo al ministro" delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Lo afferma Paolo Foietta, presidente dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione, il cui incarico scade lunedì. "Ho fatto tutto quanto in mio dovere. Peccato che il governo non solo non mi abbia dato alcun indirizzo, ma non abbia neanche voluto ascoltare", aggiunge.