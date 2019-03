Tav, Chiamparino scrive una lettera a Salvini per chiedere un "referendum" | Premier Conte: "Non è previsto"

Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino si oppone allo slittamento dell'avvio dei bandi per la Tav e invia una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini per chiedere un referendum per il 26 maggio, durante le Europee. Per Chiamparino bisogna sospendere "la protrazione delle attività di realizzazione dell'opera e quindi degli effetti negativi per la mancata attivazione dei cantieri". Conte boccia la proposta: "Non è previsto".

Il presidente del Consiglio, a San Cataldo (Caltanissetta) con il ministro Toninelli per sollecitare i lavori della Ss640, ha poi chiarito di non essere mai stato interpellato da Chiamparino che, in un'intervista, aveva invece detto il contrario. "Il referendum sul Tav non è previsto", ha quindi sottolineato chiudendo il discorso. "Non ci sono gli strumenti giuridici. Se qualcuno li dovesse introdurre, ben venga. Ma non è all'ordine del giorno".



"Penso a una mini-Tav? E' una fandonia" - Sulle possibili alternative alla Tav di cui hanno parlato i media, il premier ha poi precisato: "Non ho parlato mai di mini-Tav, non ho mai concepito una mini-Tav perché non sono un tecnico e nessuno mi ha mai portato una mini-Tav sul tavolo. Chi scrive 'Conte pensa alla mini-Tav' scrive un'altra di quelle fandonie che mi vengono attribuite".



Di Maio: "Basta attacchi al M5s, pensiamo a lavorare" - Anche Luigi Di Maio è tornato a parlare dell'Alta-velocità Torino-Lione per strigliare il suo alleato di governo Matteo Salvini. Se il leader della Lega "dice che noi non vogliamo le opere? Ribadisco che non è vero", ha affermato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico che però non vuole commentare oltre: "Siamo alleati di governo ed entrambi vogliamo che il governo vada avanti. E andrà avanti. Quello che chiedo è basta attacchi, basta attacchi gratuiti al M5s, pensiamo a lavorare per il Paese", ha aggiunto.



Tajani: "Governo miope, se ne assumerà le responsabilità" - Torna ad attaccare il governo invece Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. "Noi siamo a favore della Tav continuo a ritenere che sia un'opera fondamentale, mi sembra un po' miope paragonare questo tratto di collegamento internazionale a una piccola frazione di strada ferrata, questo governo è miope e se ne assumerà la responsabilità perché così facendo fa un danno enorme ai cittadini italiani", ha osservato il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani. Il governo "fa un danno enorme alla nostra economia, rende sempre meno competitiva l'Italia nel quadro europeo e internazionale", ha concluso Tajani.