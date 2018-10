Tav, Chiamparino: "Il no è bestemmia" | Il ministro Di Maio: "Da sempre contrari"

"Mi auguro che il governo, visto che ha dato il via libera alla cosiddetta Tap in Puglia, per rifarsi con i propri elettori non metta sul piatto come agnello sacrificale il no alla Torino-Lione e a altre grandi opere che interessano il Nord", ha concluso Chiamparino.



Di Maio: "Contrari da sempre, è nel contratto di governo" - Dopo le parole di Chiamparino è arrivata la risposta del vicepremier pentastellato Luigi Di Maio che chiude la questione: "Da sempre noi siamo contrari alla Tav, e soprattutto è nel contratto di governo. Credo che in questo momento nessuno del governo a Roma abbia intenzione di foraggiare quell'opera".



Appendino: "Da sempre conrtari, ora decida il governo"- A ribadire la posizione del M5s anche la sidnaca di Torino: "Siamo sempre stati contrari alla Tav, la posizione è già nota da tempo. Ora la decisione spetta al governo e spero si arrivi in fretta a una conclusione", ha affermato Chiara Appendino rispondendo alle polemiche per l'ordine del giorno - contrario all'Alta velocità - che sarà discusso lunedì in Consiglio comunale. La sindaca M5s non parteciperà al dibattito perché in partenza per Dubai, dove è attesa per impegni istituzionali.