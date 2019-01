Tav, Buffagni (M5s): "Ho dubbi su conti Lega, guardate la BreBeMi"

"Questo video lo dedico a quelli bravi a fare i conti, che sostenevano che la BreBeMi stava in piedi. Io ho detto che ho qualche dubbio sui loro conti sulla Tav. Ecco, questi sono i conti che hanno fatto. Non fidatevi delle parole di un politico, ma della realtà". Lo afferma, senza citare la Lega, il sottosegretario M5s Stefano Buffagni in un video girato sulla A35 in cui mostra la strada vuota. "Diciamo no agli sprechi", aggiunge.