Tav, ancora scontro Lega-M5s: "Va fatta", "Piuttosto andiamo a casa"

Sulla Tav continua lo scontro fra Lega e M5s. Così se una parte il sottosegretario pentastellato Stefano Buffagni paventa addirittura la caduta del governo per evitarla, spiegando che "se bisogna andare a casa per non buttare soldi per opere vecchie io non vedo il problema", dall'altra il viceministro alle infrastrutture invita a proseguire. E sottolinea che i bandi "vanno fatti, altrimenti il rischio di perdere 300 milioni di euro è concreto".