Capitale del Libro 2024, polemiche per la scelta di Taurianova | Il sindaco: "Nessuna irregolarità"

Borgonzoni: "Riscatto contro la criminalità"

Anche il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha dato le sue spiegazioni. "La scelta ricaduta su Taurianova da parte della giuria ha di sicuro più fattori di merito, ma il più rilevante non può che essere quello legato al valore del riscatto di un territorio sulla criminalità. La cultura come imbattibile strumento per la diffusione della legalità e per il rilancio sociale ed economico delle comunità, un supporto fondamentale in mano alle amministrazioni e ai cittadini per spazzare via ogni forma di mafia", ha detto.