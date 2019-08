Tasse, Garavaglia: "Trasformiamo il bonus Renzi in decontribuzione"

In altre parole, l'idea è quella di modificare il "bonus Renzi", che tra l'altro, ha sottolineato il viceministro, "non vale dal punto di vista dell'accumulo contributivo per la pensione", trasformandolo in una riduzione delle tasse. Tanto che, ha garantito Garavaglia, resterà "lo stesso effetto in busta paga. E per anche avere anche gli effetti pensionistici servono circa 3 miliardi" aggiuntivi.



I 3 miliardi in più copriranno dunque i contributi figurativi, mentre i 10 miliardi del bonus andranno a coprire il taglio dei contributi a carico dei dipendenti che manterranno così la busta paga più pesante. Altri 12 miliardi, infine, serviranno per il calo dell'Irpef.