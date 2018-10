Tap, il ministro dell'Ambiente: "Non sono emerse illegittimità"

"In data odierna ho trasmesso al premier Giuseppe Conte le valutazioni di legittimità svolte sulla Valutazione di impatto ambientale rilasciata dal precedente governo sul progetto Tap... Anche nei punti contestati non sono emersi profili di illegittimità". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, aggiungendo: "La Commissione Via - unico soggetto titolato a pronunciarsi - ha infatti ritenuto ottemperate le prescrizioni".