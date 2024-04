Tajani: "Vannacci? Si candidi ma poi non torni nell'esercito" 

"Un militare deve fare il militare.

È libero di candidarsi ma poi non può più tornare a fare il servitore dello Stato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ad alcune domande sulla candidatura con la Lega alle Europee del generale Roberto Vannacci, durante la trasmissione "È Sempre Cartabianca". "È una questione di principio. Non lo conosco, non ho nulla contro e nulla a favore. Non condivido quello che dice", ha aggiunto Tajani.