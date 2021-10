Tajani: tutti antifascisti ma non sfiliamo in piazza prima del voto

ansa

"L'antifascismo appartiene a tutti, siamo tutti antifascisti ma bisogna evitare strumentalizzazioni". Lo dice a La Stampa il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. "I violenti, se ci sono gli estremi, vanno esclusi dalla vita politica italiana. Ma questo vale per tutti, non bisogna strumentalizzare". In merito alla manifestazione dei sindacati, Tajani spiega: "Se fosse stata contro la violenza di ogni tipo avrei partecipato".