Dossieraggi, Tajani: "Bisogna capire qual è la cupola"

"Non credo che sia un sottufficiale della Finanza il regista di tutta questa operazione di dossieraggio. Forse è stato utilizzato da qualcuno da cui riceveva ordini. Bisogna capire qual è la Cupola: una persona, un gruppo, per quali fini? Pasquale Striano lavorava a contatto stretto con l'antimafia, con l'ex procuratore Cafiero de Raho, ha seguito per lui tante indagini. Bisogna capire chi gli dava gli ordini e a che fine venivano utilizzate informazioni sensibili. Se erano finalizzate a fare un regalo alla stampa forse anche, oppure potevano essere utilizzate da servizi stranieri?". Lo ha detto Antonio Tajani parlando a Mattino 5.

Forza Italia "svolgerà anche un ruolo determinante nei futuri assetti dell'Unione europea", ha aggiunto Tajani. Ursula von der Leyen, per il ministro degli Esteri "è la candidata eletta dal Congresso" del Partito Popolare Europeo (Ppe) "a essere la futura presidente della Commissione europea", ha detto a Canale Cinque il vice premier e segretario di Forza Italia, "Naturalmente dipenderà dalla scelta degli elettori, ma tutto lascia pensare che ancora una volta il Ppe sarà la prima forza politica in Europa e tutto dipendera', tutti gli equilibri, dalle scelte del Ppe. Ecco perchè Forza Italia svolgerà anche un ruolo determinante nei futuri assetti dell'Unione europea, anche per cambiare la linea politica - soprattutto per quanto riguarda l'ambiente - che non deve essere orientata a colpire industria e agricoltura"