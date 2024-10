Tajani in missione di sistema in Argentina e Brasile: con lui manager e imprenditori

Tra gli incontri previsti in Argentina anche quello con il presidente Javier Milei, che di recente ha varato un programma per incoraggiare i grandi investimenti e un pacchetto di riforme per nuove spinte economiche. Per fare il punto sui progressi nel sostegno all'internazionalizzazione, nella tre giorni di lavori è prevista anche una riunione con gli ambasciatori italiani dell'area, insieme ai direttori di Ice e Istituti italiani di cultura. A questo si aggiunge l'inaugurazione di un nuovo ufficio a San Paolo di Simest (società del gruppo Cdp che gestisce i fondi pubblici per il Maeci), con l'indicazione di studiare nuove misure per facilitare la penetrazione dei mercati, con un pacchetto di finanziamenti agevolati da oltre 500 milioni di euro a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane con interessi in America Latina.